Hathras News: कलुआ बेलौठ में दो पक्षों में मारपीट, 11 पर एफआईआर

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गांव निवासी श्यामवीर सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे पड़ोसी सुभाष, तेजवीर, कप्तान, अजय, सुनील, रवेंद्र, अशोक, जीतू, अमित उनके घर में घुस आए। लाठी, सरिया, कुल्हाड़ी से उन पर वार कर दिया। बचाने आए भतीजे अनिल के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी जिससे वह बेहोश होकर गिर गया।चीख-पुकार होने पर चंदर देवी, गुलवीर सिंह, राकेश, गुड्डी देवी, बच्चू सिंह, विपिन बचाने आए तो रवेंद्र ने दीवार फांदकर तमंचे की बट से श्यामवीर के सिर पर वार कर दिया। अन्य लोगों को भी आरोपियों ने पीटा।वहीं दूसरे पक्ष के सुभाष चंद्र का आरोप है कि शनिवार शाम करीब पांच बजे उसका भाई अजय बाहर से आया तो श्यामवीर, राकेश, अनिल ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दिया। लाठी-डंडों से पीटा और फायरिंग की। शोर सुनकर सुनील, कप्तान और सुनील पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटा। आरोप लगाया कि करीब सात दिन पहले भी आरोपियों ने उसके सहित परिवार की महिलाओं को पीटा था।दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।-दिनेश कुमार सिसौदिया, थाना प्रभारी निरीक्षक