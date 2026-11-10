Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Fight between two parties in Kalua Beloth, FIR against 11

Hathras News: कलुआ बेलौठ में दो पक्षों में मारपीट, 11 पर एफआईआर

Tue, 10 Nov 2026 12:39 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 10 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Fight between two parties in Kalua Beloth, FIR against 11
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : ARchive
गोंडा। कलुआ बेलौठ गांव में शनिवार शाम पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए जानलेवा हमला आदि का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार दोनों ओर से 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

गांव निवासी श्यामवीर सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे पड़ोसी सुभाष, तेजवीर, कप्तान, अजय, सुनील, रवेंद्र, अशोक, जीतू, अमित उनके घर में घुस आए। लाठी, सरिया, कुल्हाड़ी से उन पर वार कर दिया। बचाने आए भतीजे अनिल के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी जिससे वह बेहोश होकर गिर गया।
विज्ञापन

चीख-पुकार होने पर चंदर देवी, गुलवीर सिंह, राकेश, गुड्डी देवी, बच्चू सिंह, विपिन बचाने आए तो रवेंद्र ने दीवार फांदकर तमंचे की बट से श्यामवीर के सिर पर वार कर दिया। अन्य लोगों को भी आरोपियों ने पीटा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं दूसरे पक्ष के सुभाष चंद्र का आरोप है कि शनिवार शाम करीब पांच बजे उसका भाई अजय बाहर से आया तो श्यामवीर, राकेश, अनिल ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दिया। लाठी-डंडों से पीटा और फायरिंग की। शोर सुनकर सुनील, कप्तान और सुनील पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटा। आरोप लगाया कि करीब सात दिन पहले भी आरोपियों ने उसके सहित परिवार की महिलाओं को पीटा था।
---
दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।-दिनेश कुमार सिसौदिया, थाना प्रभारी निरीक्षक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed