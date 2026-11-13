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पुरदिलनगर: दंपती और परिजनों को मारपीट कर किया घायल, एक महिला समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Fri, 13 Nov 2026 06:25 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 13 Nov 2026 06:25 PM IST
सार

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने गाली-गलौज कर उसे और उसके पति को पीट दिया। बीच-बचाव करने आए उसके पिता और भाई को भी पीटा। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। 

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Assault Case FIR Against Six Including Woman
पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सिकंदराराऊ क्षेत्र अंतर्गत पुरदिलनगर के मोहल्ला गढ़ में मारपीट कर दंपती और उनके परिजनों को घायल करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत छह नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। 

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मीनू देवी पत्नी राहुल ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर को विष्णु, ब्रजेश, बनी सिंह, शेख, महावीर सिंह और गीता देवी ने गाली-गलौज कर उसे और उसके पति को पीट दिया। बीच-बचाव करने आए उसके पिता जुगेंद्र सिंह और भाई ब्रजेश कुमार को भी मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। 

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