हाथरस के सरकारी स्कूल: कहीं टाट-पट्टी पर बैठे नौनिहाल, कहीं एक ही कमरे में पांच कक्षाएं, ऐसा है स्कूलों का हाल

केस-01: शिक्षक मौजूद, छात्र मिले गायब

समय: सुबह 9:40 बजे, संविलियन विद्यालय, जागेश्वर

विद्यालय के रजिस्टर में कुल 58 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, लेकिन मौके पर एक भी स्कूल नहीं पहुंचा था। एक शिक्षक और एक शिक्षिका खाली कुर्सियों के बीच बैठे नजर आए, जबकि एक शिक्षक और दो शिक्षामित्र अवकाश पर थे। स्कूल में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था तो दुरुस्त मिली, लेकिन बच्चों की शून्य उपस्थिति ने अभिभावकों के बीच स्कूलों की साख और शिक्षकों के संपर्क अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



केस-02: दो स्कूलों के चार विद्यार्थी, एक ही कमरे में पढ़ाई

समय : सुबह 9:50 बजे

स्थान : यूपीएस रमनपुर व संविलियन विद्यालय ओढ़पुरा

एक ही भवन के दो कमरों में संचालित हो रहे इन दोनों विद्यालयों की हालत बेहद दयनीय मिली। यूपीएस रमनपुर में पंजीकृत 20 बच्चों में से केवल दो और संविलियन विद्यालय ओढ़पुरा में पंजीकृत 34 बच्चों में से महज दो विद्यार्थी ही उपस्थित मिले। कुल चार विद्यार्थियों को एक शिक्षिका और एक शिक्षामित्र एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाती मिलीं, जबकि दो शिक्षक अवकाश पर थे।



केस-03: बरामदे में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे विद्यार्थी

समय : सुबह 10:00 बजे

स्थान : प्राथमिक विद्यालय आर्य समाज, बागला कॉलेज रोड

नगर क्षेत्र के इस विद्यालय का अपना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस कारण कक्षाएं पास की एक धर्मशाला के बरामदे में चल रही हैं। भवन की बदहाली का आलम यह है कि अंदर से मेज और स्टूल तक बाहर नहीं निकाले जा सके हैं, लिहाजा बच्चे फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहां 42 में से 15 बच्चे मौजूद मिले। पानी और शौचालय के लिए भी स्कूल धर्मशाला के संसाधनों पर ही निर्भर है।