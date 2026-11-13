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सिकंदराराऊ: बच्ची की हत्या के बाद ताई का शव फंदे पर लटका मिला, जांच में आया नया मोड़

Fri, 13 Nov 2026 02:40 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 13 Nov 2026 02:40 PM IST
सार

ममता 9 नवंबर से लापता थी। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार सुबह कुछ लोगों को नहर के पास बोरी से बदबू आई और शव बरामद हुआ।

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After Child Murder Aunt Found Hanging
मासूम ममता, बिलखती मां - फोटो : फाइल फोटो, संवाद

विस्तार
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सिकन्दराराऊ कोतवाली के अलीगढ़ जीटी रोड स्थित कोडरा जहांगीरपुर गांव में एक नया मोड़ आया है। बृहस्पतिवार को चार वर्षीय बच्ची ममता की हत्या का मामला अभी सुलझा नहीं था। शुक्रवार सुबह 4:00 बजे उसकी ताई गुड्डी देवी फांसी के फंदे पर लटकी मिलीं।

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ममता की मौत के बाद उसके परिजनों पर हत्या की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाती, उससे पहले यह घटना हो गई। गुड्डी देवी अपने घर के कमरे में मृत पाई गईं। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
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आत्महत्या की आशंका
आशंका व्यक्त की जा रही है कि ममता की चाची और उसके परिवार का हत्या में हाथ हो सकता है। पुलिस की सरगर्मी से पूरे परिवार में खलबली मच गई थी। इसी भय के कारण महिला ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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यह भी पढ़ें... सिकंदराराऊ: चार वर्षीय बच्ची का रक्तरंजित शव बोरे में बंद मिला, घर से थी गायब, पुलिस जांच में जुटी
बच्ची का रक्तरंजित शव बोरे में बंद मिला था
ममता 9 नवंबर की शाम 5:00 बजे से लापता थी। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार सुबह कुछ लोगों को नहर के पास बोरी से बदबू आई और शव बरामद हुआ।

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