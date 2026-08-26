फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   As the rains held off, a young man sat in penance amidst eleven sacred fires.

Hathras News: बारिश रूठी तो 11 धूनों के बीच तप पर बैठा युवक

Wed, 26 Aug 2026 02:29 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 26 Aug 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
As the rains held off, a young man sat in penance amidst eleven sacred fires.
गांव भकरोई में तप करता युवक। संवाद - फोटो : Samvad
बारिश का इंतजार लंबा हुआ तो फसलों की चिंता के बीच मुरसान क्षेत्र के गांव भकरोई में एक युवक अच्छी बारिश की कामना लेकर खेत में तप करने बैठ गया। गांव के समीप राजवीर सिंह के खेत में धर्मवीर ने करीब 11 स्थानों पर कंडों में आग जलाई और उनके बीच बैठकर तप शुरू कर दिया। युवक के तप करने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते खेत में भजन-कीर्तन शुरू हो गया और ग्रामीण बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार भकरोई निवासी धर्मवीर पुत्र फतेह सिंह मालवाहक वाहनों पर चालक का काम करता है। उसके तीन बड़े भाई हैं। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वह घर से निकला और गांव के पास खेत में पहुंच गया। यहां उसने बारिश होने की कामना को लेकर तप शुरू कर दिया। तप के दौरान वह किसी से बात भी नहीं कर रहा है।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि रविवार दोपहर से मंगलवार देर शाम तक धर्मवीर ने पानी के अलावा कुछ खाया-पीया नहीं है। वह लगातार कंडों की धूनी के बीच बैठा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

फसलों को बारिश का इंतजार : गांव और आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। धान, बाजरा समेत अन्य फसलें सूखने के कगार पर पहुंचने लगी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक धर्मवीर ने तप पर बैठने से पहले किसानों और ग्रामीणों की भलाई के लिए अच्छी बारिश होने की कामना की थी। धर्मवीर के तप की जानकारी फैलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत पर पहुंच रहे हैं। लोग उसके आसपास बैठकर भजन-कीर्तन कर बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खेत में तप और सामूहिक भजन-कीर्तन का यह दृश्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें