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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Alert for thunderstorms and hailstorms in Hathras.

Hathras News: हाथरस में आंधी-तूफान, ओलावृष्टि का अलर्ट

Thu, 15 Oct 2026 02:25 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:25 AM IST
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Alert for thunderstorms and hailstorms in Hathras.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिले में अगले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने 15 और 16 अक्तूबर को आंधी, गरज-चमक, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।
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जिला समन्वयक आपदा प्रबंधन लेखराज ने बताया है कि हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि पकी फसलों की कटाई मौसम साफ रहने पर ही करें। खेतों में जलभराव न होने दें और अतिरिक्त पानी की निकासी करें। आंधी या वज्रपात के दौरान बड़े और पुराने पेड़ों के नीचे शरण न लें। सुरक्षित पक्के मकानों में रहें और बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल दें। संवाद
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