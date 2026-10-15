Hathras News: हाथरस में आंधी-तूफान, ओलावृष्टि का अलर्ट

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जिला समन्वयक आपदा प्रबंधन लेखराज ने बताया है कि हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि पकी फसलों की कटाई मौसम साफ रहने पर ही करें। खेतों में जलभराव न होने दें और अतिरिक्त पानी की निकासी करें। आंधी या वज्रपात के दौरान बड़े और पुराने पेड़ों के नीचे शरण न लें। सुरक्षित पक्के मकानों में रहें और बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल दें। संवाद

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जिले में अगले दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने 15 और 16 अक्तूबर को आंधी, गरज-चमक, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।