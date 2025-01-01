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गांव सरौंठ निवासी ओमप्रकाश का पुत्र विमल कुमार गांव नानपुर अछनेरा जिला आगरा में अपनी मौसी के यहां सगाई समारोह में शामिल होने गया था। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे वह बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान किरावली के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर विमल के मौसा ने परिजनों को सूचना दी। परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। आगरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विमल दो भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार में उसकी दो बहनें भी हैं। वह अविवाहित था और नौकरी की तैयारी कर रहा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। गांव में भी शोक का माहौल है।