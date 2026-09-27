Hathras News: पुरदिलनगर में बिजली लाइन पर पेड़ गिरा, 15 घंटे आपूर्ति ठप

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पेड़ गिरने से हाईटेंशन तार टूटकर जमीन पर आ गिरे थे। सुबह लोगों के जागने पर नलों में पानी नहीं था और इनवर्टर सीटी बजाने लगे थे। सूचना मिलने पर विद्युत उपकेंद्र से लाइनमैन और तकनीकी कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। लगातार बारिश के बीच कर्मियों को मरम्मत में भारी दिक्कतें आईं। कर्मचारियों ने पहले तारों पर गिरे पेड़ और उसकी डालियों को काटकर हटाया। इसके बाद टूटे हुए 33 केवी तारों को जोड़ने और इंसुलेटर की मरम्मत का काम शुरू किया गया। विद्युत कर्मी दोपहर तीन बजे तक लगातार मौके पर डटे रहे।मुख्य लाइन दुरुस्त होने के बाद भी शाम तक कई इलाकों में आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। लगातार बिजली गुल रहने से पुरदिलनगर के मोती व आर्टिफिशियल ज्वैलरी निर्माण से जुड़े कुटीर उद्योगों की मशीनें शांत रहीं। दुकानों पर ऑनलाइन लेन-देन और फोटोकॉपी जैसे कामकाज प्रभावित हुए। महिलाओं को पानी के लिए हैंडपंपों का सहारा लेना पड़ा। शाम ढलते ही अधिकांश घरों के इनवर्टर डिस्चार्ज हो गए, जिससे कस्बे में अंधेरा छा गया।अवर अभियंता अनिल भास्कर ने बताया कि तेज हवाओं से 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। कर्मचारियों ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद दोपहर तक मुख्य लाइन की मरम्मत पूरी कर ली। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य फीडरों में भी फाल्ट हो गए हैं। इंसुलेटर पंचर व सीलन के कारण कई गांवों में आपूर्ति प्रभावित रही। तकनीकी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और जल्द ही सभी क्षेत्रों की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।