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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   13 PM-SHRI schools in the district will be equipped with CCTV cameras.

Hathras News: सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे जिले के 13 पीएमश्री विद्यालय

Thu, 15 Oct 2026 02:32 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:32 AM IST
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13 PM-SHRI schools in the district will be equipped with CCTV cameras.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संसाधनों की निगरानी को मजबूत करने के लिए जिले के 13 पीएमश्री विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शासन के आदेश पर इस दिशा में पहल की गई है। यूपीपीसीएल को कैमरे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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बीएसए रणवीर सिंह ने बताया है कि विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगने से परिसर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे विद्यालयों में चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही विद्यालय के संसाधनों की निगरानी भी आसान होगी। विद्यालय बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करते हैं। ऐसे में यहां सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना भी जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे लगने से विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। संवाद
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