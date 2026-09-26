Hathras News: रेल वन एप से जारी हो रहे 11 फीसदी अनारक्षित टिकट

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हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन औसतन लगभग 3,500 यात्री विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं। सामान्य दिनों में टिकट खिड़कियों पर यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिलती थीं, जिससे कई बार यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती थी। इस समस्या से निजात दिलाने और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग की टीम स्टेशन परिसर में लगातार यात्रियों को जागरूक कर रही है।मुख्य वाणिज्य अधीक्षक विपिन सारस्वत ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे कर्मचारी हर रोज स्टेशन पर आने वाले करीब 30 से 40 यात्रियों को एप की कार्यप्रणाली समझाते हैं और उनके मोबाइल में रेल वन एप डाउनलोड कराकर ऑनलाइन अनारक्षित टिकट बुक करना सिखाते हैं। इस सतत प्रयास का नतीजा है कि पिछले छह महीनों में एप से टिकट बनाने वालों का ग्राफ छह फीसदी से बढ़कर 11 फीसदी के पार पहुंच चुका है।वर्तमान में हाथरस सिटी स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 400 यात्री टिकट काउंटर पर कतार में लगे बिना सीधे अपने मोबाइल से एप से जनरल टिकट खरीद रहे हैं। इससे न सिर्फ बुकिंग काउंटरों पर यात्रियों का दबाव कम हुआ है, बल्कि यात्रियों के समय की बचत हो रही है और खुल्ले पैसों का झंझट भी कम हुआ है। अधीक्षक ने बताया कि आगामी दिनों में इस आंकड़े को और बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा।