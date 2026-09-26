Hathras News: पानी से भरे गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत

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हादसे के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने उमेश को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि मुकेश कुमार अपने साथी उमेश कुमार के साथ ट्रैक्टर लेकर सुजावलपुर की ओर जा रहे थे। कपसिया के पास रजवाहे के किनारे अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गया। मुकेश ट्रैक्टर के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल उमेश को सीएचसी ले जाया गया। संवादपुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की सूचना परिजनों को दी गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में मातम छा गया। संवाद