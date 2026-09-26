Hathras News: चूहों ने खोखली कर दी रजबहा की पटरी, कटने से 20 बीघा धान डूबा

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खेतों की ओर पहुंचे किसानों की जैसे ही नजर पड़ी तत्काल गांव में सूचना दी। इस पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भागते हुए मौके पर पहुंचे। किसानों की ओर से सिंचाई विभाग को रजबहा की पटरी कटने की सूचना दी गई। इस पर सिंचाई विभाग की ओर से जेसीबी भेजकर रजबहा की पटरी दुरुस्त कराकर कटान बंद कराई गई तब किसानों ने राहत की सांस ली।धान की फसल में पानी भरने से किसान मौनी, हरिओम और अतर सिंह आदि किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग रजबहा की सफाई और निगरानी ठीक से नहीं करा रहा, इसी वजह से पटरी कटी। उन्होंने रजबहा की सफाई कराने और कमजोर पटरियों को दुरुस्त करने की मांग की है। उधर सिंचाई विभाग के एसडीओ वैभव सांगवान ने बताया कि पटरी के नीचे चूहों ने बिल बना रखे हैं, जिसकी वजह से नीचे से पटरी खोखली होकर कमजोर हो गई। इसी के चलते पटरी कटी थी। सूचना मिलते ही टीम भेजकर रजबहा की पटरी की कटान बंद करा दी गई।