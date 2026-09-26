Hathras News: ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, वृद्ध की मौत

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बताया गया कि हमीरपुर जनपद से कुछ लोग गांव बाण अब्दुलहईपुर के बाहर अशुंआ बाबा के पास दवा लेने आए थे। सामान की जरूरत पड़ने पर वे तांत्रिक की बाइक लेकर कस्बे की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से भवन निर्माण सामग्री लादकर तेज गति से आ रहे छोटे छह पहिया ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार तीनों लोग सड़क से नीचे खेत में जा गिरे।मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जसवीर उर्फ जसपाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्ध की मौत हुई है। मामले की जांच कर वाहन की तलाश की जा रही है।