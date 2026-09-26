Hathras News: मिक्सर झूले व जलपरी शो के दीवाने हुए लोग

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इसके साथ ही दर्शकों के कौतूहल का केंद्र बने जलपरी शो का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मेले की शुरुआत में रेवती मैया पंडाल क्षेत्र में सिर्फ एक मिक्सर झूला संचालित था, जबकि दंगल अखाड़ा प्रांगण की ओर केवल एक जलपरी शो चल रहा था। ग्रामीण व शहरी अंचल से आने वाले मेलार्थियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। इस कारण एक ही मिक्सर झूले पर मारामारी की स्थिति बन रही थी और लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था।भीड़ के संतुलन और मेलार्थियों को तुरंत मनोरंजन मुहैया कराने के लिए ठेकेदार ने दोनों सेक्टरों में सुविधाएं बढ़ा दी हैं। अब दंगल वाले प्रांगण में एक अतिरिक्त मिक्सर झूला तैयार कर चालू कर दिया गया है। दूसरी ओर रेवती मैया पंडाल की ओर दर्शकों की मांग को देखते हुए एक और नया जलपरी शो शुरू किया गया है।