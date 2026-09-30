Hardoi News: खेत देखने निकले युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

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कोतवाली क्षेत्र के शर्मा गांव निवासी अमित सिंह (35) खेती करता था। बुधवार सुबह रोज की तरह अपना खेत देखने के लिए घर से निकला था। वह शर्मा हाल्ट के निकट रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी दौरान डाउन लाइन पर तेज रफ्तार से ट्रेन संख्या 13006 पंजाब मेल आ गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही अमित ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचे मृतक के भाई महेंद्र पाल सिंह ने शव की पहचान अमित के रूप में की। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। अमित के परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटों हैं। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।