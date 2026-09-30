Hardoi News: सपा नेता ने दिखाई प्राथमिक विद्यालय की बदहाल दशा
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:15 PM IST
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हरदोई। विधानसभा क्षेत्र सांडी के रसूलपुर गोवा और ज्ञान पुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय की समस्या को सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने उजागार किया और जिलाधिकारी से मामले में कार्रवाई करने की मांग की।
सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने जिलाधिकारी को दी गई सूचना में बताया कि स्कूल के आसपास और स्कूल के अंदर लंबे समय से पानी, कीचड़ भरा हुआ है, जिससे बच्चों को आने-जाने में भारी असुविधा होती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है, जहां बच्चों को बैठने में डर बना रहता है। कई बच्चों को अभी तक स्कूल ड्रेस उपलब्ध नहीं हो पाई है। मिड-डे मील के तहत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द से जल्द समस्या के निदान की मांग की। ताकि बच्चों को विद्यालय जाने में समस्या न हो।
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सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने जिलाधिकारी को दी गई सूचना में बताया कि स्कूल के आसपास और स्कूल के अंदर लंबे समय से पानी, कीचड़ भरा हुआ है, जिससे बच्चों को आने-जाने में भारी असुविधा होती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है, जहां बच्चों को बैठने में डर बना रहता है। कई बच्चों को अभी तक स्कूल ड्रेस उपलब्ध नहीं हो पाई है। मिड-डे मील के तहत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द से जल्द समस्या के निदान की मांग की। ताकि बच्चों को विद्यालय जाने में समस्या न हो।
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