Hardoi News: डीसीएम की टक्कर से तीन विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, 30 घंटे गुल रही बिजली

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33 केवी उपकेंद्र अतरौली से जुड़े गंज टाउन फीडर क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम ने बृहस्पतिवार दिन में 11 बजे बिजली पोल में टक्कर मार दी। इससे तीन विद्युत पोल उखड़ गए और ट्रांसफार्मर जमीन पर आ गिरा। इससे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। विभागीय कर्मचारियों ने बिजली लाइन बनाने और ट्रांसफार्मर रखने का कार्य किया। शुक्रवार को 30 घंटे बाद चार बजे बिजली आपूर्ति शुरू हो सकी।लगातार 30 घंटे बिजली न मिलने से फीडर से जुड़े 400 उपभोक्ता परेशान रहे। लोग पेयजल को तरस गए। अवर अभियंता ओमप्रकाश की ओर से पुलिस को अज्ञात चालक के खिलाफ तहरीर दी गई जिसमें लगभग 3,21,179 रुपये को नुकसान का होना बताया गया। अवर अभियंता ने बताया कि लाइन बनाने में समय लगा। बिजली लाइन को शुरू करा दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर डीसीएम को कब्जे में ले लिया गया है। चालक फरार हो गया है।