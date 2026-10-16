Hardoi News: धूमधाम से निकली रामजी की बरात, जगह-जगह पुष्पवर्षा

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धनुष यज्ञ की लीला के बाद इमलियाबाग से शुरू हुई बरात में सबसे आगे भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की झांकी रही। पीछे भरत, शत्रुघ्न, हनुमानजी सहित अन्य देवी-देवताओं की झांकियां चल रही थीं। ढोल-नगाड़ों और डांडिया की धुनों के बीच बरात नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गल्ला मंडी, नगर पालिका के पास माता सीता की पालकी जयमाला स्थल पर पहुंची। यहां भगवान श्रीराम ने माता सीता को जयमाला पहनाई। उस समय पूरा परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद बस अड्डे से होते हुए उन्नाव रोड स्थित जनता कोल्ड स्टोरेज पर यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष अभय गुप्ता, प्रेम बाबा, चंद्रमोहन आहूजा, मनोज गुप्ता और पूर्व चेयरमैन शैलेश अग्निहोत्री मौजूद रहे।

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संडीला। नगर में श्रीराम लीला कमेटी की ओर से आयोजित 86वीं रामलीला में बृहस्पतिवार को भगवान श्रीराम की भव्य बरात निकाली गई। आकर्षक झांकियों, बैंड-बाजे और धार्मिक धुनों के बीच निकली बरात का जगह-जगह पुष्पवर्षा से लोगों ने स्वागत किया।