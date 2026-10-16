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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   No concern for the shopkeepers

Hardoi News: दुकानदारों के कारोबार की फिक्र और न हादसों की चिंता, लगाए रहो होर्डिंग

Fri, 16 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:41 PM IST
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No concern for the shopkeepers
फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद
हरदोई। शहर में प्रचार की होड़ में नियम और सड़क सुरक्षा को होर्डिंग्स से दबा दिया गया है। नियमों की अनदेखी कर मार्गों और चौराहों पर होर्डिंग्स टांग दी गई हैं। बिजली के पोल और ट्रैफिक सिग्नल के पोल तक को होर्डिंग्स टांगने में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचार और भुगतान की चाहत में नियमों की अनदेखी के साथ दुकानदारों के व्यवसाय को भी अनदेखा किया जा रहा।
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केस एक

शहर के सोल्जर बोर्ड पर चौराहे पर यातायात का दबाव रहता है। वहां पर लगे बिजली के चार खंभे होर्डिंग्स लगाने वालों के लिए आय और प्रचार का साधन बन रहे हैं। यहां पर होर्डिंग्स लगाने में बिजली के खंभों का सहारा लिया गया।
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केस दो
लखनऊ चुंगी पर चौराहा होने से छोटे और भारी वाहनों का आवागमन रहता है। यहां पर अपने प्रचार की होर्डिंग्स लगाने के लिए लोगों ने बिजली के खंभे के साथ ही यातायात सिग्नल के पोल का भी इस्तेमाल कर लिया है। इससे दृश्यता भी प्रभावित हुई है।
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केस तीन

शहर के व्यस्ततम स्टेशन मार्ग पर जिला अस्पताल चौराहे पर भी मनमाने ढंग से लोगों ने होर्डिंग्स लगाई हैं। इससे लोगों में तेज हवा और आंधी के दौरान गिरने की आशंका बनी रहती है।

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तय स्थानों से अतिरिक्त स्थानों पर लगवाई गई होर्डिंग्स को चिह्नित कराया जाएगा। ऐसी होर्डिंग्स को उतरवाया जाएगा और लगाने वालों की भी जानकारी जुटाई जाएगी। -रामेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका

फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद

फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद

फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद

फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद

फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद

फोटो- 40- रेड जोन में क्षतिग्रसत व खस्ताहाल अवस्था में ऑक्सीजन लाइन। संवाद

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