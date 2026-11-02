फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Teachers learned the tricks of knot-tying and flag etiquette

Hardoi News: शिक्षकों ने सीखे गांठ-फांस और ध्वज शिष्टाचार के गुर

Mon, 02 Nov 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Teachers learned the tricks of knot-tying and flag etiquette
फोटो-11- स्काउट गाइड भवन में प्रशिक्षण में बोलते विपिन त्रिपाठी। संवाद
-सात दिवसीय स्काउट गाइड के प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

हरदोई। स्काउट मास्टर एवं गाइड कैप्टन बेसिक कोर्स के तीसरे दिन छह प्रमुख व्यायामों के अभ्यास कराए गए। प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक चुस्ती, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली का महत्व समझाया गया।

जीआईसी के स्काउट भवन में चल रहे प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रगतिशील प्रशिक्षण प्रणाली के विषय में जानकारी दी गई। इसके अलावा, स्काउटिंग गतिविधियों में सीटी और हाथ के संकेतों के प्रयोग की विधि भी समझाई गई।शिविर में रस्सी के विभिन्न उपयोगों पर जोर देते हुए गांठों, फांस और बंधनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही, दल व कंपनी के ध्वज, विश्व स्काउट ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व व उससे जुड़े शिष्टाचार के बारे में बताया गया।
विज्ञापन

खेल-खेल में स्काउटिंग गतिविधियों को रोचक बनाने के लिए विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया।शिविर संचालक रमेश वर्मा, गाइड विंग की शिविर संचालिका प्रीति मिश्रा के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकाश कश्यप, विजय यादव, कामना कटियार, अलका गुप्ता, विपिन त्रिपाठी, हरिमोहन, दीपेंद्र मोहन, आकाश सिंह, आर्यन श्रीवास्तव, नैतिक गुप्ता और शुभम वर्मा ने प्रशिक्षण के टिप्स दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed