हरदोई: मध्यप्रदेश की बनी पिस्टल बेचने आए शातिर समेत तीन गिरफ्तार, पांच पिस्टल बरामद

पांच पिस्टल और 10 मैग्जीन बरामद

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से .32 बोर की पांच देशी पिस्टल और 10 मैग्जीन बरामद हुईं। इसके अलावा 900 रुपये भी मिले। पुलिस ने बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तीनों से पूछताछ कर अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।