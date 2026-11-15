Hardoi News: एक दशक बाद घर लौटे गुड्डू, पुनर्मिलन से परिवार में खुशियां आईं

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मैदानपुरा निवासी पुत्तनलाल और कमला देवी के नौ पुत्र हैं। इसमें दूसरे नंबर पर गुड्डू हैं। जैसा कि परिवारीजनों ने बताया कि गुड्डू नगर पालिका बिलग्राम में संविदा सफाईकर्मी थे। करीब आठ-दस साल पहले अचानक गुड्डू लापता हो गए थे। कुछ दिन तक खोजबीन की गई लेकिन न मिलने पर सब शांत होकर बैठ गए। रविवार सुबह श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन की टीम गुड्डू (40) को लेकर जब घर आई तो माता-पिता सहित भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के मुताबिक श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. भरत वटवानी मानसिक मंदित लोगों के पुनर्वास के लिए काम करते हैं। गुड्डू 22 अक्तूबर 2024 को मध्य प्रदेश में सड़क किनारे असहाय मिले थे। वहां से अपना घर आश्रम शिवपुरी में उपचार और देखभाल की गई। इसके बाद अपना घर आश्रम भरतपुर भेजे गए। इसके बाद 26 अगस्त 2025 को अपना घर आश्रम सुखधाम मेरठ लाया गया। 29 सितंबर 2026 से गुड्डू पर श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन ने मानसिक स्वास्थ्य उपचार और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की। गुड्डू के स्वस्थ होने पर घर का पता मिला और यहां लाया गया।