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Hardoi News: औषधि निरीक्षक को देख मेडिकल स्टोर बंद

Fri, 06 Nov 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:05 AM IST
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Medical store closed upon seeing the drug inspector
औषधि निरीक्षक को देख मेडिकल स्टोर बंद कर संचालक निकल गए
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हरपालपुर। औषधि निरीक्षक दीपक पांडेय के कस्बा में पहुंचते ही मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर निकल गए। इससे वह निरीक्षण नहीं कर पाए। उन्होंने आरोग्य पॉली क्लीनिक, कमला हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। बताया कि सभी संचालकों से कहा गया है कि मेडिकल स्टोर संचालन के लिए ड्रग लाइसेंस प्राप्त करें। नियमानुसार दवाइयों का क्रय-विक्रय करें। (संवाद)
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