Hardoi News: औषधि निरीक्षक को देख मेडिकल स्टोर बंद

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हरपालपुर। औषधि निरीक्षक दीपक पांडेय के कस्बा में पहुंचते ही मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर निकल गए। इससे वह निरीक्षण नहीं कर पाए। उन्होंने आरोग्य पॉली क्लीनिक, कमला हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। बताया कि सभी संचालकों से कहा गया है कि मेडिकल स्टोर संचालन के लिए ड्रग लाइसेंस प्राप्त करें। नियमानुसार दवाइयों का क्रय-विक्रय करें। (संवाद)

औषधि निरीक्षक को देख मेडिकल स्टोर बंद कर संचालक निकल गए