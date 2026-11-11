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Hardoi News: ननिहाल में रह रही किशोरी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

Wed, 11 Nov 2026 10:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:55 PM IST
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Teenage girl living at her maternal grandparents' home dies by suicide by hanging
पिहानी। कोतवाली क्षेत्र के नेवादा चंदेली में ननिहाल में रह रही किशोरी ने मंगलवार देर शाम दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह परिजन नहीं बता पाए हैं।
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सुरसा थाना क्षेत्र के बंधिया निवासी रेशमा का मायका नेवादा चंदेली में है। उनके पति राकेश पंजाब में मजदूरी करते हैं। रेशमा अपने मायके में ही बेटा और बेटी के साथ रहती हैं। रेशमा ने बताया कि मंगलवार शाम वह बेटे के साथ खेत गई थीं। घर में बेटी मानसी (15) अकेली थी। देर शाम जब वह घर पहुंचीं तो मानसी का शव कमरे में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। यह देखकर रेशमा बदहवास हो गईं। शोर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। बाद में पुलिस भी पहुंची। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि रेशमा की सूचना पर मानसी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला खुदकुशी का है। परिजन घटना की वजह नहीं बता पा रहे हैं।
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