Hardoi News: सीनियर डीसीएम को प्लेटफॉर्म पर नजर आई फुट ओवर ब्रिज की कमी

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वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव दोपहर करीब एक बजे ट्रेन 22454 राज्यरानी एक्सप्रेस से हरदोई स्टेशन पहुंचे। उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या तीन से लेकर एक तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान साफ-सफाई, शौचालय, प्लेटफॉर्म और कैंटीन की स्थिति परखी। कैंटीन में खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट और भुगतान के लिए क्यूआर कोड लगे मिले। संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्हें फुट ओवर ब्रिज की संख्या में कमी नजर आई।एकमात्र फुट ओवर ब्रिज से यात्रियों को प्लेटफॉर्म दो से पांच तक जाना पड़ता है। पैदल पुल प्लेटफॉर्म के बीच में है। बुजुर्ग और महिला यात्री इस पुल से जाते हैं तो जनरल डिब्बे तक जाने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अन्य यात्री ट्रैक से होकर प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।अव्यवस्थित पार्किंग से यात्रियों को परेशानीस्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में ई-रिक्शों की अव्यवस्थित पार्किंग देखकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने नाराजगी जताई। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को ई-रिक्शा व्यवस्थित तरीके से खड़े कराने के निर्देश दिए। कहा कि पार्किंग ऐसी होनी चाहिए जिससे यात्रियों के आवागमन में बाधा न आए। साथ ही छोटी कमियों को दूर कर यात्रियों को बेहतर सहूलियत देने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमआई अंबुज मिश्रा, स्टेशन अधीक्षक नरसी लाल मीणा आदि मौजूद रहे।