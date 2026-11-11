Hardoi News: मुंबई में होने वाली हॉकी चैंपियनशिप में खेलेंगी प्रियंका और तनिष्का

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सावियो हॉकी फाउंडेशन की तरफ से सावियो सुपर फिफ्थ का छठे संस्कार का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्थित सेंट डोमिनिक सेवियो हाईस्कूल में किया जा रहा है। अंडर-16 चैंपियनशिप 13 से 15 नवंबर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में देशभर से अंडर-14, अंडर-16, ओपन और वेटरंस वर्ग की टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें जिले की दो होनहार हॉकी खिलाड़ी प्रियांशी और तनिष्का का चयन हुआ।स्टेडियम के कोच अनुज सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत के दम पर उपलब्धि हासिल की है। बुधवार को दोनों खिलाड़ियों ने जिला क्रीड़ाधिकारी मंजू शर्मा से मिलकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हरदोई की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। यह पूरे जिले के लिए गर्व और अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा की बात है। परिजन और साथी खिलाड़ियों ने भी दोनों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की है।