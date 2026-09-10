Hardoi News: हॉटस्पॉट बनने से फेल हुई मेन लाइन, शहर की बिजली गुल

विज्ञापन

शहर के 33 केवीए विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति 132 केवीए मन्नापुरवा से की जाती है। बुधवार शाम सवा सात बजे मेन लाइन में ओवरलोडिंग के कारण हॉटस्पॉट बन गया। इससे बिजली लाइन बंद हो गई। उसको कई बार शुरू करने का प्रयास किया गया मगर वह बार-बार टिप हो रही थी। इसके चलते शहर के 33 केवीए सिटी विद्युत उपकेंद्र, कोयल बाग विद्युत उपकेंद्र, आरटीओ विद्युत उपकेंद्र, गुरगुज्जा विद्युत उपकेंद्र, सांडी रोड विद्युत उपकेंद्र, बेलाताली और मन्नापुरवा की आपूर्ति डेढ़ घंटे तक बाधित रही। इससे आधा शहर अंधेरे में डूबा रहा। इसके बाद बिजली आपूर्ति शुरू होने पर सिटी विद्युत उपकेंद्र के सिनेमा रोड फीडर से जुड़े सिनेमा मार्ग पर एलटी लाइन का तार टूट गया।वहीं डीएम फीडर से जुड़े क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की लीड जल गई। इससे दोनों फीडरों की आपूर्ति 45 मिनट तक बाधित रही। रात 11 बजे के बाद आपूर्ति नियमित हो सकी। वहीं आशानगर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े जयराम फीडर की आपूर्ति बृहस्पतिवार को दोपहर साढ़े 12 बजे बंद हो गई। बिजली लाइन के पास पेड़ की डाल काटने के बाद आपूर्ति बहाल की गई। इससे डेढ़ घंटे तक लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश ने बताया कि मेन लाइन में समस्या हो गई थी। उससे आपूर्ति बाधित हुई थी। लोकल फॉल्ट को यथाशीघ्र सही करा दिया गया था।