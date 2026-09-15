Hardoi News: बुखार और उल्टियों से मासूम की मौत, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप

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बरनई चतरखा निवासी राधामोहन की 11 माह की इकलौती पुत्री शशि को रविवार को बुखार आने के बाद उल्टियां आने लगी थी। परिजन उसे इलाज के लिए हरपालपुर के एक निजी डॉक्टर के पास ले गए। राधामोहन के अनुसार, डॉक्टर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद घर पहुंचने पर शशि के शरीर पर फफोले पड़ गए और उसकी हालत बिगड़ने लगी।सोमवार दोपहर परिजन बच्ची को लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिले। हालत गंभीर देख राधामोहन उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। पिता के मुताबिक, दूसरे डॉक्टर ने बच्ची की गंभीर स्थिति देखते हुए इलाज करने से इंकार कर दिया। इसके बाद वह मासूम को घर ले आए। मंगलवार की तड़के शशि की मौत हो गई। राधामोहन ने निजी डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए पुलिससे शिकायत की है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।