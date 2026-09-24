Hardoi News: चित्रकला से विद्यार्थियों ने उकेरा अपने सपनों का भारत

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सुरसा विकास खंड की प्रतियोगिता में अमेरिकन किड्स पब्लिक स्कूल के रदान सिंह को पहला स्थान मिला। सर्रा उच्च प्राथमिक विद्यालय जान्हवी सिंह को दूसरा और इछनापुर की मनु सिंह को तीसरा स्थान मिला। खंड शिक्षा अधिकारी डीएल राणा, बृजेश वर्मा, शिवम मौजूद रहे।माधौगंज विकास खंड की प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदौली की अंशी यादव को पहला स्थान मिला। कंपोजिट विद्यालय शाहपुर वासुदेव की सेजल को दूसरा और उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर की कुमकुम को तीसरा स्थान मिला। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश वर्मा और खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार ने पुरस्कृत किया।बेनीगंज की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में कस्तूरबा विद्यालय की कुमारी डॉली, अवंतिका व अंशिका को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया। प्राथमिक विद्यालय अटिया मझिगवां के आयुष और अश्वनीपुर की अर्पिता शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। यहां विधायक रामपाल वर्मा, बीईओ केके त्रिपाठी और अंतर्यामी वाजपेयी भी मौजूद रहे।अहिरोरी विकास खंड की प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अंजलि वर्मा ने प्रथम, दिव्या ने द्वितीय और उच्च प्राथमिक विद्यालय चौरा की जान्हवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक प्रमुख धर्मवीर सिंह पन्ने, बीईओ अनुज कुमार मौजूद रहे।सांडी विकास खंड की प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय सदुल्लापुर की काजल राठौर को पहला स्थान मिला। इसी विद्यालय के प्रांशु राठौर दूसरे और मलबा अखबेलपुर की सौम्या सिंह तीसरे स्थान पर रहीं। बीईओ सुनील कुमार सिंह, शिक्षक अजीत शुक्ल मौजूद रहे।सवायजपुर के भरखनी विकास खंड की प्रतियोगिता में संविलियन विद्यालय कूड़ी की अर्पिता सिंह, जूनियर हाईस्कूल बाबरपुर की दिव्यांशी और जूनियर हाईस्कूल मुंडेर की रागिनी को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। बीईओ डॉ. सुनील कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी अशोक दुबे मौजूद रहे।