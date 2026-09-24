Hardoi News: सुबह की ठंडक से बदला मौसम का मिजाज, दिन में भी रही नरमी

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सिंतबर के अंतिम सप्ताह में अब मौसम की तल्खी कम होने लगी है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट से मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि, इसी बीच बारिश के बन रहे आसार के चलते मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें, कि बृहस्पतिवार को भी सुबह से तेज हवाएं चलती रहीं।दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रही। इससे दिन में मौसम में कुछ नरमी रही। शाम को आसमान में काले घने बादल आए, इससे बारिश होने का अंदेशा हुआ लेकिन तेज हवाएं बादल उड़ा ले गईं। वैसे मौसम सुहाना बना रहा। मौसम वेधशाला प्रेक्षक आरसी वर्मा ने बताया कि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह नमी 81 प्रतिशत रही, जबकि शाम तक यह घटकर 71 प्रतिशत पर आ गई। पूर्व दिशा से चार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। मौसम के जानकारों के अनुसार तापमान में इसी तरह नरमी बनी रही तो आने वाले दिनों में सुबह-शाम ठंडक और बढ़ सकती है।