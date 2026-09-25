फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hardoi Status message read I ve hanged myself come and see teenage lovers found hanging

हरदोई: स्टेटस पर लिखा- फांसी लगा लिया है देख लो आके, फंदे पर लटके मिले नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका, परिजन बेहाल

Fri, 25 Sep 2026 10:44 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 10:44 AM IST
सार

Hardoi News: अतरौली थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव में नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका ने फंदा लगाकर जान दे दी। बृहस्पतिवार दोपहर किशोरी घर से निकली थी। वहीं, जब परिजनों ने किशोर का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, तब घटना का पता चला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Hardoi Status message read I ve hanged myself come and see teenage lovers found hanging
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस और रोते-बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के सारंगपुर में प्रेमी और प्रेमिका ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों नाबालिग हैं। किशोरी घर से बृहस्पतिवार दोपहर तीन बजे घर से निकली थी। घटना का पता तब चला जब परिजनों ने किशोर का स्टेटस मोबाइल पर देखा। स्टेटस पर लिखा था नचन वाले में फांसी लगा लिया, देख लो आके।

विज्ञापन

प्रेमी और प्रेमिका के शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडे ने बताया कि प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का मामला है। घटना से जुड़े अन्य सभी बिंदुओं व कारणों की गहनता से जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed