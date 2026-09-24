फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Nikhil becomes a referee at the CBSE National Fencing Championship.

Hardoi News: सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में रेफरी बने निखिल

Thu, 24 Sep 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Nikhil becomes a referee at the CBSE National Fencing Championship.
फोटो- 28- नि​​खिल सिंह। स्रोत: स्वयं
हरदोई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में होने वाली सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में तकनीकी कोच का दायित्व जिले के खिलाड़ी को दिया गया है। शहर के नई बस्ती निवासी खिलाड़ी ने फेंसिंग में कई उपलब्धि हासिल की हैं और वर्तमान में कोच की भूमिका निभा रहे थे। अब उनका चयन रेफरी के लिए किया गया है। इस पर उनके शुभचिंतकों और परिजन ने उन्हें बधाई दी।
विज्ञापन

शहर के नई बस्ती निवासी निखिल सिंह ने फेंसिंग खेल में जिले का परचम लहराया है। उन्होंने वर्ष 2025 में पटियाला स्थित एनएसएनआईएस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग (फेंसिंग) से किया। वर्ष 2026 में प्रशिक्षण प्राप्त कर फेंसिंग कोच की योग्यता हासिल की। वह इन दिनों कोच की भूमिका निभाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। कोच के रूप में पहचान बनाने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर की फेंसिंग प्रतियोगिता में रेफरी की जिम्मेदारी मिली है।
विज्ञापन

सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 26 सितंबर से दो अक्तूबर तक होगा। इसमें देशभर के विभिन्न स्कूलों के फेंसिंग खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) की तरफ से जारी निर्देशों में उन्हें मेन्स ईपी रेफरी और नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतियोगिता के दौरान मुकाबलों में नियमों का पालन कराने और खेल संचालन में तकनीकी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी निखिल के पास होगी। पूर्व जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना, जिला क्रीड़ा अधिकारी मंजू शर्मा, फेंसिंग खिलाड़ी व प्रशिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed