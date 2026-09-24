Hardoi News: सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में रेफरी बने निखिल

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शहर के नई बस्ती निवासी निखिल सिंह ने फेंसिंग खेल में जिले का परचम लहराया है। उन्होंने वर्ष 2025 में पटियाला स्थित एनएसएनआईएस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग (फेंसिंग) से किया। वर्ष 2026 में प्रशिक्षण प्राप्त कर फेंसिंग कोच की योग्यता हासिल की। वह इन दिनों कोच की भूमिका निभाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। कोच के रूप में पहचान बनाने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर की फेंसिंग प्रतियोगिता में रेफरी की जिम्मेदारी मिली है।सीबीएसई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 26 सितंबर से दो अक्तूबर तक होगा। इसमें देशभर के विभिन्न स्कूलों के फेंसिंग खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) की तरफ से जारी निर्देशों में उन्हें मेन्स ईपी रेफरी और नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतियोगिता के दौरान मुकाबलों में नियमों का पालन कराने और खेल संचालन में तकनीकी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी निखिल के पास होगी। पूर्व जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना, जिला क्रीड़ा अधिकारी मंजू शर्मा, फेंसिंग खिलाड़ी व प्रशिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।