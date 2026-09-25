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हरदोई: पकरिया का विशाल पेड़ मकान पर गिरा, भर-भराकर ढह गई दीवार, मलबे में दबकर मासूम की मौत, माता-पिता घायल

Fri, 25 Sep 2026 05:31 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 05:31 PM IST
सार

Hardoi News: बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज हवा और बारिश के बीच भारी-भरकम पेड़ अचानक एक मकान की पक्की दीवार पर गिर पड़ा, जिससे दीवार भरभराकर ढह गई। हादसे में दंपती और उनकी बेटी मलबे में दब गए। तीनों को सीएचसी कोथावां पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पिता को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि मां का इलाज सीएचसी में जारी है।

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Hardoi massive tree fell onto house causing wall to collapse young child died while the parents were injured
तेज हवा और बारिश में दीवार पर गिरा पेड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में शुक्रवार दोपहर हवा के साथ हो रही झमाझम बारिश के दौरान पकरिया का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से पक्की दीवार भर-भराकर ढह गई। दीवार के पास बेटी समेत बैठे दंपती मलबे में दब गए। तीनों को सीएचसी ले जाया गया। यहां बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर निवासी वीरेंद्र (60) खेती करते हैं।

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शुक्रवार दोपहर वह पत्नी वीरमती (56) और बेटी मोनिका (11) के साथ घर में थे। घर के पास ही पकरिया का भारी भरकम पेड़ भी लगा है। शुक्रवार को तेज हवा के साथ हो रही बारिश में यह पेड़ वीरेंद्र के मकान की दीवार पर गिर गया। पेड़ गिरने से दीवार भी भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में तीनाें दब गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला।

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वीरेंद्र गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर
इसी बीच आई एंबुलेेंस से तीनों को सीएचसी कोथावां ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने मोनिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि वीरेंद्र की हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वीरमती का उपचार सीएचसी में चल रहा है। मोनिका चार भाई बहनों में सबसे छोटी और गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन की छात्रा थी। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि पेड़ दीवार पर गिर गया था। इसके बाद दीवार भी गिर गई और इसी की चपेट में आकर बच्ची की मौत हुई है।

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