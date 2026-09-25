हरदोई: पकरिया का विशाल पेड़ मकान पर गिरा, भर-भराकर ढह गई दीवार, मलबे में दबकर मासूम की मौत, माता-पिता घायल

हरदोई जिले में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में शुक्रवार दोपहर हवा के साथ हो रही झमाझम बारिश के दौरान पकरिया का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से पक्की दीवार भर-भराकर ढह गई। दीवार के पास बेटी समेत बैठे दंपती मलबे में दब गए। तीनों को सीएचसी ले जाया गया। यहां बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, सिकंदरपुर निवासी वीरेंद्र (60) खेती करते हैं।

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शुक्रवार दोपहर वह पत्नी वीरमती (56) और बेटी मोनिका (11) के साथ घर में थे। घर के पास ही पकरिया का भारी भरकम पेड़ भी लगा है। शुक्रवार को तेज हवा के साथ हो रही बारिश में यह पेड़ वीरेंद्र के मकान की दीवार पर गिर गया। पेड़ गिरने से दीवार भी भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में तीनाें दब गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला।