Hardoi News: तीन कोतवालियों में हिस्ट्रीशीटर हारून समेत 16 पर गैंगस्टर का मामला दर्ज

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देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने तीन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। फर्रूखाबाद जनपद के तेराखास के मूल निवासी और मौजूदा समय में हरियाणा क करनाल की गंगाराम कालोनी में रह रहे अनूप, शाहजहांपुर जनपद के सदर बाजार थाना क्षेत्र के गदियाना चुंगी निवासी रामकृपाल और हरियाणा के करनाल में सेक्टर-45 में रहने वाले श्रीराम उर्फ श्रीनाथ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें श्रीराम उर्फ श्रीनाथ को गैंग लीडर बताया गया है। श्रीनाथ मूल रूप से कौशांबी जनपद के सरॉय अकिल थाना क्षेत्र के भकंदा निवासी है।पिहानी कोतवाल श्याम नारायण सिंह ने दस लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया है। पंडरवा किला निवासी हारून को गैंग लीडर बताते हुए उसके भाई इस्तिखार के साथ ही लईक खां, फिरोज खां, आदिल, जब्बार, जुल्फान, मुख्तार, शहनवाज और अनस के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोगों पर गैंग बनाकर रंगदारी वसूलना, जान से मारने की धमकी देना, गाली गलौज करना जैसे मामले दर्ज हैं।संडीला कोतवाल अनुराग सिंह ने तीन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया है। इनमें अतरौली थाना र्क्षेत्र के जुड़ाखेड़ा निवासी सचिन यादव, फत्तेपुर निवासी शिवम यादव और नउआखेड़ा निवासी सूरज यादव शामिल हैं। सीओ संतोष सिंह ने बताया कि रविवार को पुलिस टीम ने आसू तिराहा के पास से सचिन यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार भी किया है। दोनों को न्यायालय ने जेल भेज दिया।