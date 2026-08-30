Hardoi News: रविवार को भी नहीं रुके यात्रियों के कदम, रोडवेज पर उमड़ी भीड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुबह से ही बसों के इंतजार में यात्रियों की भीड़ लगी रही। त्योहार के बाद रविवार पड़ने से भी घर लौटने वाले यात्रियों के कारण बसों पर दबाव बढ़ गया। सबसे ज्यादा भीड़ लखनऊ और कानपुर रूट की बसों में देखने को मिली। बस के आते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों में होड़ मची रही कई यात्रियों को अगली बस का इंतजार करना पड़ा। भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने रक्षाबंधन के दौरान अपनाई गई अतिरिक्त बसें और वहीं छोटे रूट की बसों को लंबे मार्ग पर दौड़ाने की व्यवस्था अभी जारी रखी है।एक लाख से अधिक महिलाओं ने सहयात्रियों संग किया मुफ्त सफर, फिर भी रोडवेज ने कमाए 1.08 करोड़रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा के बीच हरदोई रोडवेज डिपो के लिए कमाई के लिहाज से भी त्योहार शानदार रहा। 27 से 29 अगस्त तक तीन दिनों में एक लाख पांच हजार 714 महिलाओं और उनके सहयोगियों ने बिना किराया दिए रोडवेज बसों में सफर किया। इसके बावजूद किराया देकर यात्रा करने वाले यात्रियों से डिपो ने एक करोड़ आठ लाख 31 हजार 211 रुपये का राजस्व अर्जित किया। पिछले साल रक्षाबंधन पर डिपो की आय करीब 75 लाख रुपये ही रही थी। इस बार डिपो को करीब 30 लाख रुपये का अधिक राजस्व मिला।रक्षाबंधन पर एक लाख से अधिक महिलाओं और उनके सहयात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी। 30 अगस्त से मुफ्त यात्रा की अवधि समाप्त हुई लेकिन रविवार को त्योहार के बाद भी भीड़ बरकरार रही। इससे रोडवेज को अतिरिक्त बसें और लंबे रूट पर बसों की उपलब्धता बनाए रखनी पड़ी। -वैभव रघुवंशी, डिपो प्रभारी