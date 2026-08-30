Hardoi News: 10 दिन में फिर दौड़ेगी हरदोई से श्रीखाटू श्याम बाबा के लिए बस
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:02 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:02 PM IST
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हरदोई। श्रीखाटू श्याम बाबा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। लगातार यात्रियों की मांग को देखते हुए रोडवेज ने करीब 10 दिन बाद हरदोई से श्रीखाटू श्याम के लिए बस सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही बस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बस प्रतिदिन शाम चार बजे हरदोई बस अड्डे से संडीला जाएगी। बस करीब पांच बजे संडीला पहुंचेगी और वहां से फिर वापसी कर लगभग साढ़े छह बजे हरदोई पहुंचेगी। इसके बाद करीब सात बजे बस हरदोई से मथुरा और वृंदावन होते हुए श्रीखाटू श्याम बाबा के लिए रवाना होगी। इससे यात्रियों को एक ही रास्ते में कई प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। पहले भी हरदोई डिपो से खाटू श्याम के लिए बस संचालित की जा चुकी है।
हालांकि यात्रियों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप न मिलने और बस का खर्च नहीं निकल पाने के कारण सेवा बंद कर दी गई थी। अब श्रद्धालुओं की ओर से दोबारा सीधी बस चलाने की मांग उठने पर विभाग ने सेवा बहाल करने की पहल की है। इससे हरदोई और आसपास के यात्रियों को श्रीखाटू श्याम जाने के लिए अलग-अलग बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बस प्रतिदिन शाम चार बजे हरदोई बस अड्डे से संडीला जाएगी। बस करीब पांच बजे संडीला पहुंचेगी और वहां से फिर वापसी कर लगभग साढ़े छह बजे हरदोई पहुंचेगी। इसके बाद करीब सात बजे बस हरदोई से मथुरा और वृंदावन होते हुए श्रीखाटू श्याम बाबा के लिए रवाना होगी। इससे यात्रियों को एक ही रास्ते में कई प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। पहले भी हरदोई डिपो से खाटू श्याम के लिए बस संचालित की जा चुकी है।
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हालांकि यात्रियों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप न मिलने और बस का खर्च नहीं निकल पाने के कारण सेवा बंद कर दी गई थी। अब श्रद्धालुओं की ओर से दोबारा सीधी बस चलाने की मांग उठने पर विभाग ने सेवा बहाल करने की पहल की है। इससे हरदोई और आसपास के यात्रियों को श्रीखाटू श्याम जाने के लिए अलग-अलग बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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