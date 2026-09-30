फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Fire at readymade

Hardoi News: रेडीमेड कपड़ों के मॉल में आग से 97 लाख का नुकसान

Wed, 30 Sep 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Fire at readymade
फोटो-10- बिलग्राम में रेडीमेड शॉपिंग मॉल में लगी आग से जलता सामान। संवाद
बिलग्राम। कस्बे के मुख्य सदर बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने कपड़ों के मॉल में मंगलवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। मॉल से उठती आग की ऊंची लपटों और धुएं से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों के साथ सीएचसी में मौजूद मरीज और तीमारदार भी दहशत में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीन दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा सकी।
विज्ञापन

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित विशाल रेडीमेड कपड़ों के मॉल में भीषण आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के लोगों ने रात करीब 12 बजे मॉल के अंदर से तेज आवाज सुनी और कुछ देर बाद मॉल से धुआं उठता देखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़ों के अत्यधिक स्टॉक के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में सब कुछ धू-धूकर जलने लगा।
विज्ञापन

स्थानीय लोगाें ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में कर्मी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने मॉल संचालक रामजी गुप्ता और आयुष गुप्ता को जानकारी दी। आग सीएचसी के ठीक सामने लगी थी जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। आग की भयावहता को देखते हुए पास के व्यापारियों ने भी आनन फानन अपनी दुकानों से कीमती सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की तीन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक मॉल में रखा काफी सामान राख हो चुका था। दमकल विभाग के उप निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि मॉल संचालक के मुताबिक प्रारंभिक अनुमान में आग से करीब 97 लाख रुपये के नुकसान हुआ है।




आग के कारणों की जांच जारी
आग की विकरालता इस कदर थी कि एक के बाद एक तीन दमकल गाड़ियों को मोर्चे पर लगाया गया। दमकल कर्मियों ने आसपास के इलाके को खाली कराया और इसके बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझने के बाद कूलिंग ऑपरेशन चलाया ताकि दोबारा आग न भड़के। मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप ने बताया कि प्रथम दृष्टया सोलर बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण सामने आ रहा है। हालांकि जांच की जा रही है।

फोटो-10- बिलग्राम में रेडीमेड शॉपिंग मॉल में लगी आग से जलता सामान। संवाद

फोटो-10- बिलग्राम में रेडीमेड शॉपिंग मॉल में लगी आग से जलता सामान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed