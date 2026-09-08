Hardoi News: दंडवत करते हुए बालाजी धाम जा रहे श्रद्धालु की हाइड्रा से कुचलकर मौत

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देहात कोतवाली क्षेत्र के भीठा महासिंह निवासी मुन्नीलाल (60) अविवाहित थे। भाई लालाराम ने बताया कि कुछ साल से मुन्नीलाल साधू हो गए थे। मंगलवार को वह दंडवत करते हुए खेतुई स्थित बालाजी धाम जा रहे थे। लालपालपुर चौराहे पर उन्हें हाइड्रा ने कुचल दिया। जानकारी पर पहुंचे चौकी प्रभारी सुनील कुमार ने मुन्नीलाल को सौ शैया अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। हाइड्रा पुलिस के कब्जे में है। परिजन ने पोस्टमार्टम के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

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हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के लालपालपुर चौराहे पर मंगलवार सुबह दंडवत करते हुए बालाजी धाम जा रहे श्रद्धालु को हाइड्रा ने कुचल दिया। गंभीर हालत में श्रद्धालु को सौ शैया संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक हाइड्रा छोड़कर मौके से भाग निकला।