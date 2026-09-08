Hardoi News: 100 शैया अस्पताल में 24 घंटे होंगी रक्त नमूनाें की जांच

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सौ शैया संयुक्त चिकित्सालय में वर्तमान में पैथोलॉजी का संचालन सिर्फ ओपीडी के समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक ही हो रहा है। इसके बाद अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सक जांच लिखते हैं लेकिन पैथोलॉजी बंद होने के कारण उन्हें बाहर से जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खासकर रात के समय गंभीर मरीजों के तीमारदारों को रक्त नमूनों की जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। निजी पैथोलॉजी संचालक रात में या तो लैब बंद कर देते हैं या फिर मनमाने ढंग से रुपये वसूलते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।इतना ही नहीं कई बार जांच रिपोर्ट मिलने में देरी होने से मरीज का उपचार भी समय से शुरू नहीं हो पाता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने सौ शैया अस्पताल में 24 घंटे पैथोलॉजी का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे पैथोलॉजी शुरू होने से इमरजेंसी मरीजों की आवश्यक जांच तत्काल अस्पताल में ही कराई जा सकेगी। इससे चिकित्सकों को समय पर जांच रिपोर्ट मिलने और उसके आधार पर उपचार शुरू करने में सहूलियत मिलेगी।स्टाफ की शुरू की गई तैनातीस्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में पैथोलॉजी को 24 घंटे संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। संसाधन और स्टाफ की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक तैयारियां पूरी होते ही 24 घंटे जांच सेवा शुरू कर दी जाएगी।पैथोलॉजी को 24 घंटे संचालित करने की व्यवस्थाएं पूरी होते ही सेवा शुरू कराई जाएगी। इससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अस्पताल में ही जांच की सुविधा मिल सकेगी। -डॉ. अनिल कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक