फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Roadways bus hits couple on bike; pregnant woman crushed to death.

Hardoi News: रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, कुचलकर गर्भवती की मौत

Tue, 08 Sep 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Roadways bus hits couple on bike; pregnant woman crushed to death.
हरदोई। सांंडी थाना क्षेत्र में हरदोई मार्ग पर कबीरनपुरवा के पास रोडवेज बस ने मंगलवार शाम बाइक सवार दंपती को टक्कर मारदी। टक्कर लगने से सड़क पर गिरी गर्भवती के ऊपर से बस का पिछला पहिया निकल गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पति बदहवास हो गया।
विज्ञापन

सांडी थाना क्षेत्र के नोनखारा निवासी मोहिनी देवी (20) की शादी बीती 21 अप्रैल को विकास के साथ हुई थी। विकास ने बताया कि मोहिनी गर्भवती थी। मंगलवार की दोपहर विकास पत्नी को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने और चिकित्सक को दिखाने बाइक से हरदोई आया था। शाम को बाइक से दोनों वापस जा रहे थे।
विज्ञापन

कबीरनपुरवा के पास दिल्ली जा रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मारदी। टक्कर लगने से मोहिनी सड़क की तरफ गिरी और बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक मौके से बस समेत भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पत्नी की मौत से विकसा बदहवास हो गया और शव गोद में रखकर बिलखता रहा। रोडवेज के भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि चालक से फोन पर बात हुई है। उसने बस से कोई घटना न होने की बात कही है। फिर भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed