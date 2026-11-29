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बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल की तरफ से आयोजित टूर्नामेंट के क्रिकेट मुकाबलों का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह पामू और सचिव डॉ. कीर्ति सिंह ने किया। दोनों अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। पहला मुकाबला बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल के बीच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दमखम दिखाया। अंत में बाल विद्या भवन की टीम ने 13 रनों के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया।दूसरे मैच में प्रो-अकादमी और आरआर इंटर कॉलेज की टीमें आमने-सामने रहीं। इसमें आरआर इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मैचों के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह रहा। उन्होंने खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया।