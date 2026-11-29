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उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस का ग्वालियर और भोपाल से संचालन 10 दिसंबर से संशोधित कोच संरचना के साथ होगा। वहीं ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस ग्वालियर से 11 व प्रयागराज से 12 दिसंबर से एलएचबी कोच के साथ चलेगी, दोनों ट्रेनों में 20 कोच होंगे। इनमें एक वातानुकूलित थ्री टियर, तीन स्लीपर, 12 सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक दिव्यांग, सामान रखने की सुविधा वाला कोच और दो चेयरकार शामिल हैं। दोनों ट्रेनों का एक-एक रेक पहले ही एलएचबी कोच में बदला जा चुका है। अब शेष दो रेक के बदलने के बाद सभी रेक आधुनिक कोच से संचालित होंगे। उन्होंने यात्रियों से सफर करने से पहले संशोधित कोच संरचना की जानकारी 139 या एनटीईएस एप पर लेने की अपील की।

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महोबा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ग्वालियर-भोपाल व ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस के शेष दो रेक को भी आधुनिक एलएचबी कोच में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों ट्रेनों के सभी तीनों रेक एलएचबी कोच से संचालित होंगे। नई व्यवस्था 10 दिसंबर से लागू होगी।