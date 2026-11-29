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एडीएम ने निरीक्षण कर बीएलओ को दिए निर्देश

महोबा/कबरई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर लगाए गए। इनमें नए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने, त्रुटियों में संशोधन और अपात्र मतदाताओं की प्रविष्टियों के निस्तारण की प्रक्रिया की गई। एडीएम इंद्र नंदन सिंह ने कन्या प्राथमिक विद्यालय, अखंड इंटर कॉलेज, गांधीनगर कबरई समेत हमीरपुर चुंगी स्थित प्राथमिक विद्यालय के बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ की उपस्थिति और प्राप्त आवेदनों की स्थिति देखी। एडीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कर सूची को शुद्ध व त्रुटिरहित बनाया जाए।

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अजनर (महोबा)। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को कस्बा अजनर के छह बूथों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पहली बार मतदाता बनने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आए। अभियान में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्रों के नाम हटाने व सूची में दर्ज विवरणों में संशोधन के लिए 60 फॉर्म भरे गए। 48 युवाओं और अन्य पात्र लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 जमा किए। वहीं पांच मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 व छह मतदाताओं के विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरे गए। बूथ संख्या 78 पर 12 फॉर्म-6 और एक फॉर्म-7, बूथ 79 पर आठ, बूथ 80 पर पांच फॉर्म-6 जमा हुए। बूथ 81 पर सात फॉर्म-6, दो फॉर्म-7 व तीन फॉर्म-8 भरे गए। बूथ 82 पर नौ फॉर्म-6 जबकि बूथ 83 पर सात फॉर्म-6, दो फॉर्म-7 और तीन फॉर्म-8 जमा किए गए। अभियान में बीएलओ पुरुषोत्तम, देशराज, राहुल द्विवेदी, पुष्पेंद्र, विनोद राजपूत व पंकज त्रिपाठी ने सहयोग किया।