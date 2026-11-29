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समिति में रविवार सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच खाद वितरण शुरू हुआ। डीएपी आने की जानकारी पर आसपास के गांवों से 500 से अधिक किसान पहुंच गए। कई किसान चार से सात दिन से टोकन लेकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार खाद मिल जाएगी लेकिन वितरण शुरू होते ही पता चला कि खाद केवल समिति के सदस्यों को ही दी जाएगी। करीब 100 किसानों को 400 बोरी खाद बांट दी गई। इसके बाद टोकन लेकर कतार में लगे किसानों को वापस लौटना पड़ा। टोकन लेकर पहुंचे रामप्रसाद, लीलाधर आदि किसानों का कहना था कि जब खाद उपलब्ध हुई तो उन्हें क्यों नहीं दी गई। टोकन देने के बाद भी उन्हें लगातार समिति के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। उधर समिति के सचिव रविंद्र पाठक ने बताया कि कृषक सदस्यों के अभिलेख पहले से जमा थे। इसी आधार पर उन्हें चेक से खाद वितरित की गई है। अगली बार खाद आने पर टोकनधारी किसानों को वितरण कराया जाएगा।किसानों ने बयां किया दर्दडिगरिया के किसान भगवानदास ने बताया कि वह सात किमी दूर से एक सप्ताह से लगातार समिति आ रहे हैं। उन्हें 42 नंबर का कूपन मिला था लेकिन अब तक डीएपी नहीं मिल पाई। हर बार खाद मिलने की उम्मीद में आते हैं और निराश होकर लौटना पड़ता है। आरोप लगाया कि टोकन लेकर किसान भटक रहे हैं जबकि पहुंच रखने वाले लोग खाद लेकर चले जाते हैं।श्रीनगर के किसान हरदयाल श्रीवास ने बताया कि 24 नवंबर को सचिव ने डीएपी के लिए टोकन दिया था। एक सप्ताह बीतने के बाद भी खाद नहीं मिली। खाद के इंतजार में बोआई पिछड़ रही है। खेतों में नमी लगातार कम हो रही है। ऐसे में मजबूरी में निजी दुकानों से अधिक कीमत पर खाद खरीदकर बोआई करनी पड़ेगी। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा।