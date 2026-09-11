Hardoi News: वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की मौत

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बेनीगंज। संडीला के इमलियाबाग निवासी रंजीत गुप्ता (24) किराये पर ऑटो चलाते थे। बृहस्पतिवार रात वह संडीला से हरदोई जा रहे थे। लालपुर के पास किसी वाहन ने उनके ऑटो को टक्कर मारी। टक्कर से ऑटो पलटा और रंजीत नीचे दबकर गंभीर घायल हुए। बेनीगंज कोतवाली पुलिस उन्हें सीएचसी कोथावां ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बेनीगंज कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की जानकारी की जा रही है। परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। रंजीत अविवाहित थे और तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे। संवाद