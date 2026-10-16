Hardoi News: डेढ़ लाख नौनिहाल जमीन पर बैठने को मजबूर, फाइलों में ही सिमटा फर्नीचर

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जिले में 3,446 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। यहां पर 3.50 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत विद्यार्थियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। इनमें विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी शामिल है। जिले में जूनियर विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है मगर 1,860 प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी फर्नीचर नहीं है। इससे एक लाख 60 हजार विद्यार्थी फर्श पर टाट-पट्टी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।यह है बानगी-विकास खंड भरावन के प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी शुक्ला ने बताया कि 71 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इन बच्चों के लिए आज तक फर्नीचर उपलब्ध नहीं हो सका। इससे इनको जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है।-विकास खंड भरखनी के प्राथमिक विद्यालय सिलवारी की इंचार्ज अध्यापिका गीता वर्मा के अनुसार विद्यालय में 202 विद्यार्थी पंजीकृत हैं मगर यहां पर भी फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है।-विकास खंड हरपालपुर के प्राथमिक विद्यालय हड़हा इंचार्ज अध्यापक आशीष कुमार ने बताया कि विद्यालय में 57 बच्चे पंजीकृत हैं। विद्यालय में फर्नीचर न होने से बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।विकास खंड भरावन के प्राथमिक विद्यालय प्रतापखेड़ा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका जानवी अवस्थी ने बताया कि विद्यालय में 74 बच्चे पंजीकृत हैं। यहां पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए बच्चों को टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।यह है जिले की स्थितिकुल विद्यालय-3,446प्राथमिक विद्यालय-2,419जूनियर हाईस्कूल-620संविलियन विद्यालय-407कुल विद्यार्थी- 3.56 लाखबिना फर्नीचर के विद्यालय- 1,860बिना फर्नीचर वाले विद्यालय के बच्चे-1.65 लाखजिले के जूनियर विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच गया है। प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। उम्मीद है कि एक दो माह में इन विद्यालयों में भी फर्नीचर आ जाएगा। -डीएल राना, बीईओ मुख्यालय