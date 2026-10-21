यह कैसा 21 अक्तूबर का दुखदाई संयोग: युवती ने गंगनहर में लगाई छलांग, मौत; इसी दिन पिछले साल गई थी भाई की जान

हापुड़े के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सिंभावली फरीदपुर निवासी 19 वर्षीय पलक पुत्री सतेंद्र की गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। बुधवार सुबह घर से नाराज होकर स्कूटी लेकर निकली युवती ने गंगनहर में छलांग लगाई थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद युवती का शव नहर से बरामद कर लिया गया। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना ने परिवार के पुराने जख्म भी ताजा कर दिए, क्योंकि ठीक एक साल पहले युवती के भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी।

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