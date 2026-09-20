Hapur News: ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुई महिला की उपचार के दौरान मौत

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परिजनों के अनुसार गांव तिगरी निवासी कुसुम पत्नी परमानंद शनिवार शाम पड़ोस में रास्ते के किनारे बने मकान के चबूतरे पर बैठी थीं। इसी दौरान एक युवक ट्रैक्टर लेकर वहां से गुजर रहा था, अचानक ट्रैक्टर की टक्कर लगने से कुसुम गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। महिला के पति परमानंद ने पुलिस को लिखित रूप से कार्रवाई न करने की सहमति दी । इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीओ राहुल यादव ने बताया कि परिजनों की सहमति के आधार पर शव का पंचनामा भरकर बिना किसी कार्रवाई के शव परिजनों को सौंप दिया गया।