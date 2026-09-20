Hapur News: विवाद में बीच-बचाव करना पड़ा भारी, लाठी-डंडों और सरियों से युवकों पर हमला

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पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पिपलैड़ा निवासी फैजान पुत्र फैसल अली शनिवार रात करीब 10 बजे अपने साथी मुबीन और मोहसिन के साथ मामा के घर जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों के बीच विवाद चल रहा था और एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी। फैजान और उसके साथियों ने विवाद शांत कराने के लिए बीच-बचाव करने का प्रयास किया।आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने फैजान के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते दूसरे पक्ष के कई युवक मौके पर पहुंच गए और लाठी-डंडों व सरियों से फैजान और मोमिन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में दोनों युवक घायल हो गए।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना पहुंचाया। चिकित्सकों ने दोनों का उपचार किया। मोमिन के सिर और पैर में गंभीर चोटें होने के कारण उसकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।मामले में सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस बल को मौके पर भेजा गया था। फिलहाल गांव में स्थिति शांत है। एक पक्ष की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।