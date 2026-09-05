Hapur News: घर से निकालने को लेकर महिला पर हमला, पैर की हड्डी टूटने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:42 AM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र के गांव लोधीपुर छपका में घर से निकालने को लेकर एक महिला की पिटाई कर पैर में डंडा मारकर हड्डी तोड़ने का आरोप लगा है। पीड़िता रुबी की तहरीर पर पुलिस ने मोहित समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रुबी ने बताया कि 29 अगस्त को मोहित लाठी-डंडे लेकर उसके घर पहुंचा। उसने रुबी को घर से निकालने की धमकी दी। इसी दौरान मोहित ने रुबी की पिटाई की और डंडे से उसके बाएं पैर पर वार कर दिया। इससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद बबीता और रुचि भी मौके पर पहुंचीं और रुबी से विवाद करने लगीं। तीनों आरोपियों ने भविष्य में जान से मारने की धमकी भी दी। रुबी ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे घर में रहने नहीं देने की धमकी दे रहे हैं। सीओ राहुल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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रुबी ने बताया कि 29 अगस्त को मोहित लाठी-डंडे लेकर उसके घर पहुंचा। उसने रुबी को घर से निकालने की धमकी दी। इसी दौरान मोहित ने रुबी की पिटाई की और डंडे से उसके बाएं पैर पर वार कर दिया। इससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद बबीता और रुचि भी मौके पर पहुंचीं और रुबी से विवाद करने लगीं। तीनों आरोपियों ने भविष्य में जान से मारने की धमकी भी दी। रुबी ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे घर में रहने नहीं देने की धमकी दे रहे हैं। सीओ राहुल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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